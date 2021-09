Katia Ricciarelli sbrocca al Grande Fratello Vip | “Ma senti che discorsi | credono la gente sia stupida”

Advertising

trash_italiano : Chi dovrebbe uscire dalla casa? E perché proprio Amedeo Goria e Katia Ricciarelli? #GFVIP - trash_italiano : Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli ad Alex Belli: 'sembri un poco ricch***e', poi alle principesse: 'sembrano… - DonnaGlamour : GF Vip, Katia Ricciarelli cade da una sedia e poi sbotta contro tutti - zazoomblog : Katia Ricciarelli sbotta contro i compagni del GF Vip e si chiude in camera - #Katia #Ricciarelli #sbotta #contro… - pazzapsycho : Io come Katia Ricciarelli che cade dalla sedia -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

La strategia di Alex Belli eal Gf Vip Al Grande Fratello Vip iniziano a delinearsi i primi gruppetti e le prime strategie . In giardino con alcuni suoi compagni di gioco, Alex ...Le prime dinamiche nella casa del Grande Fratello vip prendono corpo. Ed accade di tutto nel corso di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ci pensaa dare qualche scossone agli altri coinquilini della casa. Ecco i fatti: i vipponi giocano a Lupus in Fabula , ma nessuno spiega le regole alla soprano. Che sbotta. Si allontana dal ...Un comportamento che non è per niente piaciuto a Jessica: "Sei tu la prima che non rispetta le regole". Leggi anche Caos al Gf Vip, Katia Ricciarelli furiosa La situazione tra i Vipponi si è poi ...Katia Ricciarelli, concorrente del Grande Fratello Vip, ha avuto un momento di sbrocco nella casa di Cinecittà nella notte ...