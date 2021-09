Karina Cascella cambia vita: “Ecco cosa faccio lontana da Pomeriggio Cinque” (Di giovedì 23 settembre 2021) Pomeriggio 5, Karina Cascella cambia vita: “Adesso sono un’imprenditrice” Come tutti sapranno bene nella nuova edizione di Pomeriggio Cinque è stata eliminata la parte inerente al talk show leggero con tutti i vari opinionisti, tra i quali anche Karina Cascella. Ma cosa farà adesso quest’ultima? Non è rimasta per nulla con le mani in mano lontana da Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Difatti la popolare opinionista, in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero di oggi del magazine Nuovo, ha confessato di aver aperto a Bergamo un ristorante insieme al suo compagno: “Tutti sconsigliano di lavorare con il proprio compagno, ma la cosa per fortuna non mi riguarda…” ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 settembre 2021)5,: “Adesso sono un’imprenditrice” Come tutti sapranno bene nella nuova edizione diè stata eliminata la parte inerente al talk show leggero con tutti i vari opinionisti, tra i quali anche. Mafarà adesso quest’ultima? Non è rimasta per nulla con le mani in manoda5 di Barbara d’Urso. Difatti la popolare opinionista, in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero di oggi del magazine Nuovo, ha confessato di aver aperto a Bergamo un ristorante insieme al suo compagno: “Tutti sconsigliano di lavorare con il proprio compagno, ma laper fortuna non mi riguarda…” ...

