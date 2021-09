Kamala Harris: in un libro il racconto dei supereroi della sua vita (Di giovedì 23 settembre 2021) “Siamo tutti supereroi” è il titolo del libro per bambini scritto da Kamala Harris. La Vicepresidente degli Stati Uniti racconta dei supereroi della sua vita. La prima e la più importante supereroina è la madre. Kamala Harris, la prima Vicepresidente degli Stati Uniti, è una donna afro-indo-americana e da molti bambini è vista come una supereroina. La senatrice ha dedicato a questi bambini il suo libro “Siamo tutti supereroi“, edito da Mondadori. Kamala e il rapporto con la madre Nel suo libro Harris racconta di come da bambina cercasse i suoi supereroi, quei personaggi coraggiosi in grado ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) “Siamo tutti” è il titolo delper bambini scritto da. La Vicepresidente degli Stati Uniti racconta deisua. La prima e la più importantena è la madre., la prima Vicepresidente degli Stati Uniti, è una donna afro-indo-americana e da molti bambini è vista come unana. La senatrice ha dedicato a questi bambini il suo“Siamo tutti“, edito da Mondadori.e il rapporto con la madre Nel suoracconta di come da bambina cercasse i suoi, quei personaggi coraggiosi in grado ...

