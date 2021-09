Juventus Women, solo tanta paura per Sara Gama: nessuna lesione per il capitano bianconero (Di giovedì 23 settembre 2021) Buone notizie arrivano dal JMedical di Torino per la Juventus Women. Sara Gama, dopo l’infortunio rimediato in nazionale contro la Croazia, temeva il peggio per le sue condizioni, ma adesso può tranquillizzarsi. Il referto dei medici juventini chiarisce che il capitano bianconero ha solo subito una distorsione del ginocchio e della caviglia sinistra. Dunque nei prossimi giorni Gama potrà cominciare il percorso riabilitativo che non dovrebbe prendere troppo tempo. La numero 3 juventina spera di poter essere già a disposizione per il debutto in UWCL in trasferta il 6 Ottobre contro il Servette. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla Juventus Women: “Sara Gama ha ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Buone notizie arrivano dal JMedical di Torino per la, dopo l’infortunio rimediato in nazionale contro la Croazia, temeva il peggio per le sue condizioni, ma adesso può tranquillizzarsi. Il referto dei medici juventini chiarisce che ilhasubito una distorsione del ginocchio e della caviglia sinistra. Dunque nei prossimi giornipotrà cominciare il percorso riabilitativo che non dovrebbe prendere troppo tempo. La numero 3 juventina spera di poter essere già a disposizione per il debutto in UWCL in trasferta il 6 Ottobre contro il Servette. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla: “ha ...

