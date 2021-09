Juventus Under 23-Triestina, i bianconeri vincono nei minuti di recupero per 2-1 (Di giovedì 23 settembre 2021) recupero della seconda giornata del campionato di Serie C che vede la Juventus Under 23 battere per 2-1 la Triestina. La squadra allenata da Lamberto Zauli è riuscita ad agguantare la vittoria nei minuti di recupero. In svantaggio al 30? del primo tempo con il gol realizzato da Negro, i bianconeri riescono ad acciuffare il pareggio dopo 10 minuti con la rete di Sekulov. Dopo un combattuto secondo tempo la Juventus Under 23 riesce ad imporsi sulla formazione di Bucchi al 92? con il rigore messo a segno da Akè. Seconda vittoria per la giovane Vecchia Signora che adesso si prepara alla trasferta contro FeralpiSalò di questa domenica. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 23 settembre 2021)della seconda giornata del campionato di Serie C che vede la23 battere per 2-1 la. La squadra allenata da Lamberto Zauli è riuscita ad agguantare la vittoria neidi. In svantaggio al 30? del primo tempo con il gol realizzato da Negro, iriescono ad acciuffare il pareggio dopo 10con la rete di Sekulov. Dopo un combattuto secondo tempo la23 riesce ad imporsi sulla formazione di Bucchi al 92? con il rigore messo a segno da Akè. Seconda vittoria per la giovane Vecchia Signora che adesso si prepara alla trasferta contro FeralpiSalò di questa domenica. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

