Juventus, striscione dei tifosi contro Allegri: il motivo (Di giovedì 23 settembre 2021) Questo inizio di stagione dei bianconeri è tra i peggiori di sempre e anche l’ambiente non è dei migliori. Ieri, infatti, nonostante la vittoria non sono mancate le critiche. Anche verso Massimiliano Allegri che è tornato dopo 2 anni alla Juventus. Ad alcuni tifosi, non sono piaciute le dichiarazioni del tecnico in vista di questo avvio di stagione, infatti qualche tifoso ha esposto uno striscione con scritto: “Allegri, sei tu l’errore tecnico”. Nonostante, dunque, gran parte della piazza era favorevole al ritorno dell’allenatore toscano, c’è qualcuno a cui questo ritorno non è andato giù. LEGGI ANCHE: “Juventus progetto fragile”, arriva la critica della bandiera bianconera L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) Questo inizio di stagione dei bianconeri è tra i peggiori di sempre e anche l’ambiente non è dei migliori. Ieri, infatti, nonostante la vittoria non sono mancate le critiche. Anche verso Massimilianoche è tornato dopo 2 anni alla. Ad alcuni, non sono piaciute le dichiarazioni del tecnico in vista di questo avvio di stagione, infatti qualche tifoso ha esposto unocon scritto: “, sei tu l’errore tecnico”. Nonostante, dunque, gran parte della piazza era favorevole al ritorno dell’allenatore toscano, c’è qualcuno a cui questo ritorno non è andato giù. LEGGI ANCHE: “progetto fragile”, arriva la critica della bandiera bianconera L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

7BastianH : RT @serieAnews_com: ??? '#Allegri sei tu l'errore tecnico' Sugli spalti era spuntato questo striscione durante Spezia-#Juventus ?? #Juve #S… - serieAnews_com : ???? La #Juventus ha conquistato la sua prima vittoria in #SerieA ma i tifosi non hanno perdonato #Allegri per la b… - SgtAladin : RT @CalcioNews24: Sugli spalti, durante #SpeziaJuve, si è puntato il dito contro #Allegri - zazoomblog : Juventus striscione a La Spezia contro Allegri: «Sei tu l’errore tecnico» - #Juventus #striscione #Spezia #contro - CalcioNews24 : Sugli spalti, durante #SpeziaJuve, si è puntato il dito contro #Allegri -