Juventus-Milan, identificato l'uomo che ha insultato Maignan: è un sindacalista (Di giovedì 23 settembre 2021) E' stato identificato il responsabile degli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan, portiere del Milan, in occasione del match contro la Juventus all'Allianz Stadium. Come informa la Digos di Torino, si tratta di un operaio e sindacalista di Rovigo. Il tifoso, anche se forse non è il termine più appropriato, è stato denunciato per istigazione all'odio razziale ed espulso dallo Juventus Club del quale faceva parte. Ad incastrarlo le telecamere presenti allo stadio, che hanno permesso di risalire all'uomo. SportFace.

