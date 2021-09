Juventus, incidente stradale per Arthur ieri: il giocatore è illeso (Di giovedì 23 settembre 2021) Il giocatore della Juventus, ieri, è stato coinvolto in un incidente stradale, dove, per fortuna, il giocatore è rimasto illeso. Lo scontro è avvenuto per le vie di Torino mentre il giocatore brasiliano si recava al J Medical per recuperare dall’infortunio. La macchina ha ripotato parecchi danni ma per fortuna il giocatore non ha avuto problemi. Ora, spera di aiutare al più presto la Juventus nella rincorsa alla vetta iniziata ieri con la prima vittoria in campionato. LEGGI ANCHE: Serie A, il racconto dei match della serata L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) Ildella, è stato coinvolto in un, dove, per fortuna, ilè rimasto. Lo scontro è avvenuto per le vie di Torino mentre ilbrasiliano si recava al J Medical per recuperare dall’infortunio. La macchina ha ripotato parecchi danni ma per fortuna ilnon ha avuto problemi. Ora, spera di aiutare al più presto lanella rincorsa alla vetta iniziatacon la prima vittoria in campionato. LEGGI ANCHE: Serie A, il racconto dei match della serata L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

