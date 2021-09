Juventus | il ricordo di Paolo Rossi | un tweet per il giorno del suo compleanno

Advertising

ZZiliani : Ricordo che mentre tutti elogiavano la #Juventus per il taglio degli stipendi (fasullo) definendo #Ronaldo 'il Re M… - Cucciolina96251 : RT @TuttoJuve24: ?? #Spezia-Juventus, su Twitter il ricordo dello scorso incontro al Picco #Allegri #Juve #Juventus #SerieA @Ftbnews24 #Juv… - MondoBN : FOTO-SOCIAL, Il ricordo di Pablito Rossi - TuttoJuve24 : ?? #Spezia-Juventus, su Twitter il ricordo dello scorso incontro al Picco #Allegri #Juve #Juventus #SerieA… - Giovagiu1781 : Vi sblocco un ricordo. Oggi, sei anni fa, allo Stadium si giocava la gara tra #Juventus e #Frosinone. Leonardo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ricordo

Primo gol in Serie A grazie al quale la sua squadra passa in vantaggio contro la, davanti ai suoi tifosi, a soli 19 anni. Scontato dire che Janis Antiste ricorderà questo ... 'Non......A quali condizioni s'accetta di tornare in un posto dove s'è lasciato uno splendido... Questaviene da una serie di disastri economici ed errori pacchiani della dirigenza. ...Tracciamo un bilancio sui nuovi acquisti: convincono fin da subito Maignan e Dzeko, decisamente meno Calhanoglu e Florenzi ...L'ex arbitro Paolo Casarin commenta, direttamente dalle pagine del "Corriere della Sera", l'arbitraggio di Aureliano in Spezia-Juventus: "Spezia-Juventus nasce incerta ...