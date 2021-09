Juventus, il Chelsea prepara l’assalto per de Ligt (Di giovedì 23 settembre 2021) Matthijs de Ligt è nel mirino del Chelsea. Secondo il “The Mirror”, il club londinese ha scelto il difensore della Juventus per rinforzare il reparto difensivo dopo la fine della finestra estiva di mercato, in cui i Blues hanno provato senzas fortuna a ingaggiare Jules Kounde. Il futuro di Andreas Christensen, Thiago Silva e Antonio Rudiger resta incerto e per questo Tuchel sta seguendo con attenzione De Ligt. Sulla lista del tecnico dei Blues ci sarebbe anche Marquinhos, ma il trasferimento del centrale del Psg è considerato molto più complicato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Matthijs deè nel mirino del. Secondo il “The Mirror”, il club londinese ha scelto il difensore dellaper rinforzare il reparto difensivo dopo la fine della finestra estiva di mercato, in cui i Blues hanno provato senzas fortuna a ingaggiare Jules Kounde. Il futuro di Andreas Christensen, Thiago Silva e Antonio Rudiger resta incerto e per questo Tuchel sta seguendo con attenzione De. Sulla lista del tecnico dei Blues ci sarebbe anche Marquinhos, ma il trasferimento del centrale del Psg è considerato molto più complicato. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Juventus, il #Chelsea prepara l'assalto per #deLigt - yoshi5477 : RT @GiovaAlbanese: A precisa domanda in conferenza, #Allegri fissa anche i paletti del cammino europeo: 'La #Juventus ha vinto la prima a M… - ThomasBosetti : @kravotz Beh Filippo.. secondo me la Juventus deve sempre puntare a vincere il girone..ma oggettivamente il Chelsea… - RaiSport : ? #Calciomercato Stampa inglese: #Chelsea su #DeLigt #Tuchel vuole rinforzare la difesa e prepara l'assalto al cent… - Fprime86 : RT @GiovaAlbanese: A precisa domanda in conferenza, #Allegri fissa anche i paletti del cammino europeo: 'La #Juventus ha vinto la prima a M… -