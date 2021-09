Juventus | De Ligt | «Contavano solo i tre punti | avanti così»

(Di giovedì 23 settembre 2021) “E’ stata una partita difficile. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, fatto un bel gol. Ma loro hanno fatto un gran gol nell’unica occasione del primo tempo e questo è sempre duro. Il secondo tempo è iniziato molto male, perchè loro hanno segnato il 2-1, ma oggi la cosa importante sia stato il nostro carattere per vincere, è l’unica cosa che conta oggi, i tre”.Matthijs De, difensore della, dopo la vittoria in casa dello Spezia. “Un punto di partenza? Quando tu sei lahai bisogno di vincere tutte le partite, quando haiduedopo quattro giornate è normale che questo non sia da”, ha spiegato l’olandese ai microfoni di Dazn. “Adesso abbiamo bisogno di iniziare una nuova serie. Abbiamo preso tre ...

La Serie A ha visto nella quinta giornata Juventus e Milan vincere pur soffrendo. L?Hellas Verona ha pareggiato. Ko per il Cagliari.Il tecnico toscano nel post partita di Spezia-Juve ha aggiunto 'facciamo ancora tanti errori nell'ultimo passaggio e in zona tiro' ...