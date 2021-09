Juventus-Chelsea streaming e diretta tv Canale 5 o Amazon Prime Video? Dove vedere Champions League (Di giovedì 23 settembre 2021) Juventus-Chelsea, big match per i bianconeri. Dopo un’estate burrascosa con l’addio di Cristiano Ronaldo, la squadra di Allegri ha iniziato male la stagione in campionato ma bene in coppa con la vittoria di Malmoe. Ora i bianconeri affrontano i londinesi, campioni in carica, per dimostrare di essere competitivi in Europa. Il match Juventus-Chelsea, valido per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Juventus – Barcellona, Champions League Probabili formazioni di Juventus – Ferencvaros, Champions League Probabili formazioni Juventus-Dynamo Kiev, Champions ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 23 settembre 2021), big match per i bianconeri. Dopo un’estate burrascosa con l’addio di Cristiano Ronaldo, la squadra di Allegri ha iniziato male la stagione in campionato ma bene in coppa con la vittoria di Malmoe. Ora i bianconeri affrontano i londinesi, campioni in carica, per dimostrare di essere competitivi in Europa. Il match, valido per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni– Barcellona,Probabili formazioni di– Ferencvaros,Probabili formazioni-Dynamo Kiev,...

Advertising

Gianpaolo_5 : @gufoincompreso @GiovaAlbanese Mi fa piacere. Ora, però, vorrei sapere cosa non condividi del discorso. Pensi che l… - zazoomblog : Juventus-Chelsea streaming e diretta tv Canale 5? Dove vedere Champions League - #Juventus-Chelsea #streaming… - girpell : Allegri: 'Champions League? La Juventus ha vinto la prima a Malmö. Bisogna fare 8/9 punti per passare il turno: avr… - sportface2016 : #Juventus, il #Chelsea prepara l'assalto per #deLigt - yoshi5477 : RT @GiovaAlbanese: A precisa domanda in conferenza, #Allegri fissa anche i paletti del cammino europeo: 'La #Juventus ha vinto la prima a M… -