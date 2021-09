Juventus-Chelsea streaming e diretta tv Canale 5? Dove vedere Champions League (Di giovedì 23 settembre 2021) Juventus-Chelsea, big match per i bianconeri. Dopo un’estate burrascosa con l’addio di Cristiano Ronaldo, la squadra di Allegri ha iniziato male la stagione in campionato ma bene in coppa con la vittoria di Malmoe. Ora i bianconeri affrontano i londinesi, campioni in carica, per dimostrare di essere competitivi in Europa. Il match Juventus-Chelsea, valido per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 23 settembre 2021), big match per i bianconeri. Dopo un’estate burrascosa con l’addio di Cristiano Ronaldo, la squadra di Allegri ha iniziato male la stagione in campionato ma bene in coppa con la vittoria di Malmoe. Ora i bianconeri affrontano i londinesi, campioni in carica, per dimostrare di essere competitivi in Europa. Il match, valido per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

girpell : Allegri: 'Champions League? La Juventus ha vinto la prima a Malmö. Bisogna fare 8/9 punti per passare il turno: avr… - sportface2016 : #Juventus, il #Chelsea prepara l'assalto per #deLigt - yoshi5477 : RT @GiovaAlbanese: A precisa domanda in conferenza, #Allegri fissa anche i paletti del cammino europeo: 'La #Juventus ha vinto la prima a M… - ThomasBosetti : @kravotz Beh Filippo.. secondo me la Juventus deve sempre puntare a vincere il girone..ma oggettivamente il Chelsea… - RaiSport : ? #Calciomercato Stampa inglese: #Chelsea su #DeLigt #Tuchel vuole rinforzare la difesa e prepara l'assalto al cent… -