Juventus, attaccante a prezzo di saldo: a gennaio può arrivare Lacazette (Di giovedì 23 settembre 2021) Fiducia ritrovata. La Juventus ha trovato il primo successo in campionato, la prestazione contro lo Spezia non è stata entusiasmante ma l’obiettivo primario era quello di muovere la classifica. La quinta giornata del campionato di Serie A ha fornito nuove indicazioni, la squadra ha messo in mostra dei limiti dal punto di vista tattico, ma soprattutto delle disattenzioni in difesa. Dopo l’iniziale vantaggio di Kean, la Juventus è uscita dal campo e la squadra di Thiago Motta ha ribaltato il risultato con Gyasi e Antiste. Nel finale la reazione con i gol messi a segno da Chiesa e de Ligt. La Juventus può contare su ottime soluzioni in attacco, ma a gennaio potrebbe registrarsi una grande occasione sul mercato. La Juventus su Lacazette Foto di Adam Davy / AnsaMorata si è confermato un ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 settembre 2021) Fiducia ritrovata. Laha trovato il primo successo in campionato, la prestazione contro lo Spezia non è stata entusiasmante ma l’obiettivo primario era quello di muovere la classifica. La quinta giornata del campionato di Serie A ha fornito nuove indicazioni, la squadra ha messo in mostra dei limiti dal punto di vista tattico, ma soprattutto delle disattenzioni in difesa. Dopo l’iniziale vantaggio di Kean, laè uscita dal campo e la squadra di Thiago Motta ha ribaltato il risultato con Gyasi e Antiste. Nel finale la reazione con i gol messi a segno da Chiesa e de Ligt. Lapuò contare su ottime soluzioni in attacco, ma apotrebbe registrarsi una grande occasione sul mercato. LasuFoto di Adam Davy / AnsaMorata si è confermato un ...

