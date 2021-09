Juventus, Arthur vede il rientro: ecco quando sarà a disposizione (Di giovedì 23 settembre 2021) Arthur, ok dei medici: già fissato il rientro con la Juventus. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista brasiliano Stando a quanto appreso dalla redazione di JuventusNews24.com i risultati degli ultimi esami svolti al J Medical da Arthur Melo sarebbero stati più che positivi. Il centrocampista ha già ricevuto l’ok dei medici per tornare ad allenarsi nei prossimi giorni. Il centrocampista brasiliano potrebbe poi tornare a disposizione di Allegri per una partita ufficiale dopo la sosta: possibile convocazione con la Roma il 17 ottobre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021), ok dei medici: già fissato ilcon la. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista brasiliano Stando a quanto appreso dalla redazione diNews24.com i risultati degli ultimi esami svolti al J Medical daMelo sarebbero stati più che positivi. Il centrocampista ha già ricevuto l’ok dei medici per tornare ad allenarsi nei prossimi giorni. Il centrocampista brasiliano potrebbe poi tornare adi Allegri per una partita ufficiale dopo la sosta: possibile convocazione con la Roma il 17 ottobre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

