Juventus, Allegri: «Vittoria importante, non era facile giocare liberi di testa» (Di giovedì 23 settembre 2021) “Meno male che abbiamo vinto una partita di sofferenza, perchè altrimenti pensavamo che non c’era più bisogno di niente e che eravamo diventati bravi. Invece è stata una bella Vittoria, importante soprattutto”. Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo la Vittoria in casa dello Spezia. “Siamo stati anche un pizzico fortunati sulla palla che è rimasta lì sulla linea, però ci hanno ridato un po’ indietro quello che abbiamo lasciato nelle prime giornate. Poi ci sono da migliorare tante cose, perchè nelle scelte dell’ultimo passaggio, nel tiro in porta, bisogna fare assolutamente meglio”, ha spiegato ai microfoni di Dazn. “Come mai in situazioni di vantaggio abbiamo problemi a gestire? Abbiamo perso due palle in uscita, perchè siamo usciti leggeri, poi dopo sul tiro forse bisognava ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021) “Meno male che abbiamo vinto una partita di sofferenza, perchè altrimenti pensavamo che non c’era più bisogno di niente e che eravamo diventati bravi. Invece è stata una bellasoprattutto”. Così Massimiliano, allenatore della, dopo lain casa dello Spezia. “Siamo stati anche un pizzico fortunati sulla palla che è rimasta lì sulla linea, però ci hanno ridato un po’ indietro quello che abbiamo lasciato nelle prime giornate. Poi ci sono da migliorare tante cose, perchè nelle scelte dell’ultimo passaggio, nel tiro in porta, bisogna fare assolutamente meglio”, ha spiegato ai microfoni di Dazn. “Come mai in situazioni di vantaggio abbiamo problemi a gestire? Abbiamo perso due palle in uscita, perchè siamo usciti leggeri, poi dopo sul tiro forse bisognava ...

