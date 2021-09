Jo Squillo | il dramma dell’incidente all’Isola dei famosi | Il pesante retroscena

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 23 settembre 2021) Jo, cantautrice e conduttrice televisiva è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Purtroppo però durante L’Isola deinel 2019 è stata vittima di unincidente: cosa è accaduto e come sta oggi. Jo-AltranotiziaJo, ormai da qualche settimana è entrata come concorrente della casa del Grande Fratello Vip 6, dove il suo essere da sempre attivista in difesa dei diritti delle donne le ha già procurato una valanga di critiche, oltreché di consensi. La sua apparizione con indosso il burqa non è certo passata inosservata, come da sue precise intenzioni: “Anche in un momento di gioia e leggerezza noi donne, e anche gli uomini, non possono dimenticare. Questo è un atto di solidarietà per le sorelle di Kabul”, ha detto la cantante. Non è mai stata ...