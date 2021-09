Jil Sander | la sfilata Primavera-estate 2022

(Di giovedì 23 settembre 2021) Svelata a Milano la nuova collezione Jil Sander Primavera-Estate 2022. Per vedere tutte le foto di tutti i look della sfilata, clicca QUI.

la Repubblica

Milano Fashion Week Primavera Estate 2022: i protagonisti del giorno 1 Da Fendi ad Alberta Ferretti, daa Roberto Cavalli, tutto sulle sfilate del giorno 1 della Milano Fashion Week Primavera Estate 2022 di Martina D'Amelio T orna la Milano Fashion Week , con un'edizione post pandemia per la ...Ci sono grandi del calendario come Fendi , Alberta Ferretti,, accanto a nomi nuovi come Marco Rambaldi e Del Core, e all'atteso debutto di Fausto Puglisi alla guida del non facile ritorno ...T orna la Milano Fashion Week, con un’edizione post pandemia per la Primavera Estate 2022 che vede in calendario tante sfilate dal vivo, presentazioni e progetti online sulla piattaforma di Camera Mod ...Jil Sander ha presentato la collezione Primavera/Estate 2022 durante la Milano Fashion Week: gli abiti disegnati da Luke e Lucie Meier giocano con l'oversize e con le linee genderless di maxi abiti, ...