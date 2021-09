Jahn Regensburg-Erzgebirge Aue 24 settembre | ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 23 settembre 2021) 14 punti per loe testa della classifica a pari punti con il Paderborn, 3 punti per l’Aue, ultimo in classifica e in rottura prolungata dopo quattro sconfitte di fila in campionato. Aleksey Shpilevski ha dovuto fare le valigie e Marc Hensel è ora temporaneamente al comando della squadra. Tempi duri per InfoBetting: Scommesse Sportive e