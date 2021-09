J.K. Rowling, nuovo libro 12 ottobre: arriva ‘Il Maialino di Natale’ (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Maialino di Natale, il nuovo libro di J.K. Rowling, esce in tutto il mondo il 12 ottobre. Una storia commovente e appassionante dell’amore di un bambino per il suo giocattolo preferito, un Maialino di pezza, e di cosa è pronto a fare pur di ritrovarlo. E’ il primo libro della scrittrice destinato ai lettori dagli 8 anni in poi, dopo la saga in sette volumi di Harry Potter. Il romanzo uscirà in contemporanea mondiale il 12 ottobre con le illustrazioni dell’artista pluripremiato Jim Field e sarà disponibile anche versione ebook e audiolibro. “Il Maialino di Natale” sarà pubblicato in Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e India dal Gruppo Hachette, in Usa e Canada da Scholastic, in Italia da Salani ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) Ildi Natale, ildi J.K., esce in tutto il mondo il 12. Una storia commovente e appassionante dell’amore di un bambino per il suo giocattolo preferito, undi pezza, e di cosa è pronto a fare pur di ritrovarlo. E’ il primodella scrittrice destinato ai lettori dagli 8 anni in poi, dopo la saga in sette volumi di Harry Potter. Il romanzo uscirà in contemporanea mondiale il 12con le illustrazioni dell’artista pluripremiato Jim Field e sarà disponibile anche versione ebook e audio. “Ildi Natale” sarà pubblicato in Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e India dal Gruppo Hachette, in Usa e Canada da Scholastic, in Italia da Salani ...

Cosa si nasconde dietro il titolo del terzo film di Animali Fantastici? ... il nuovo capitolo della saga creata da J. K. Rowling e legata all'universo di Harry Potter , infatti, porterà il sottotitolo de I segreti di Silente . La nuova avventura, inizialmente prevista in ...

Animali Fantastici 3 col nuovo Grindelwald ha un titolo ufficiale e una data d'uscita anticipata! Dopo le polemiche dei fan per la sostituzione di Johnny Depp con Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald, la Warner annuncia titolo ufficiale e data di uscita del terzo Animali Fantastici, che uscirà ...

