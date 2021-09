Italia, tragico schianto contro un tir: morti e feriti sull’asfalto (Di giovedì 23 settembre 2021) Un incidente mortale si è verificato questa mattina sull’autostrada A4. A perdere la vita sono due cittadini ucraini di 63 e 37 anni. Viaggiavano a bordo di un furgone e sono andati a sbattere violentemente contro un autocarro che li precedeva. Altre tre persone, a bordo del mezzo incidentato, sono ferite gravemente. Questa mattina intorno alle 8.15 due persone che viaggiavano a bordo di un furgone hanno perso la vita e altre tre, compresenti, hanno riportato ferite gravissime. Il loro mezzo è andato a sbattere, tamponando, un autocarro che lo precedeva sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. I corpi senza vita e quelli dei sopravvissuti sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Lo scontro, causato forse da una disattenzione, ha provocato un boato spaventoso. L’autista non si è accorto che davanti a lui ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 23 settembre 2021) Un incidente mortale si è verificato questa mattina sull’autostrada A4. A perdere la vita sono due cittadini ucraini di 63 e 37 anni. Viaggiavano a bordo di un furgone e sono andati a sbattere violentementeun autocarro che li precedeva. Altre tre persone, a bordo del mezzo incidentato, sono ferite gravemente. Questa mattina intorno alle 8.15 due persone che viaggiavano a bordo di un furgone hanno perso la vita e altre tre, compresenti, hanno riportato ferite gravissime. Il loro mezzo è andato a sbattere, tamponando, un autocarro che lo precedeva sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. I corpi senza vita e quelli dei sopravvissuti sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Lo s, causato forse da una disattenzione, ha provocato un boato spaventoso. L’autista non si è accorto che davanti a lui ...

Advertising

ultimora_pol : #Italia #Senato Matteo #Renzi (#IV|RE): 'Questo è il primo momento tragico per il potere giudiziario. Non parlo dei… - ultimora_pol : #Italia #Senato Matteo #Renzi (#IV|RE): 'Questa situazione viene a collocarsi nel momento più tragico della storia… - Brunello6121 : @Zoth2021 Qui in Italia li vogliono tutti così ?????? se non fosse tragico sarebbe comico - SalsaConAndrea : Il tour in Italia di Renzi, mi ricorda il Secondo Tragico Fantozzi…. - Lc_1231 : RT @Cazzaccimiei1: Non penso che ci sia stato un momento più tragico di questo per l'Italia. -