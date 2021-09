Ita, stipendi di piloti e hostess dimezzati rispetto a quelli di Alitalia: “Retribuzioni offensive, pronti a battaglia legale” (Di giovedì 23 settembre 2021) stipendi dimezzati per piloti, comandanti, hostess e stewart non solo rispetto alla ‘vecchia’ Alitalia ma anche rispetto alle grandi compagnie major europee come Air France e Lufthansa e alle low cost come EasyJet e Ryanair. È già polemica su Ita, la nuova compagnia di bandiera italiana di proprietà statale che dal prossimo 15 ottobre sostituirà Alitalia. Italia Trasporto Aereo S.p.A., questo il nome, ha iniziato a fare le assunzioni del personale di volo, cercando in totale saranno circa 1.550 persone sui 2.800 dipendenti totali con cui prevede di decollare con i primi voli, ed è scoppiata la polemica per le Retribuzioni previste nelle 94 pagine del “Regolamento aziendale applicabile al personale di Ita Trasporto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021)per, comandanti,e stewart non soloalla ‘vecchia’ma anchealle grandi compagnie major europee come Air France e Lufthansa e alle low cost come EasyJet e Ryanair. È già polemica su Ita, la nuova compagnia di bandiera italiana di proprietà statale che dal prossimo 15 ottobre sostituirà. Italia Trasporto Aereo S.p.A., questo il nome, ha iniziato a fare le assunzioni del personale di volo, cercando in totale saranno circa 1.550 persone sui 2.800 dipendenti totali con cui prevede di decollare con i primi voli, ed è scoppiata la polemica per lepreviste nelle 94 pagine del “Regolamento aziendale applicabile al personale di Ita Trasporto ...

