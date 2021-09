ISL: Clinic Federnuoto Campania al Gambrinus con i tecnici di New York (Di giovedì 23 settembre 2021) I migliori allenatori al mondo incontrano i colleghi napoletani. Trapanese: “E’ essenziale che Isl resti sul territorio. Contaminazione tra campioni e giovani atleti”. Si fa sempre più intensa l’attività dell’International Swimming League. A partire da questa sera, infatti, la piscina Scandone ospiterà gli ultimi quattro match del primo round, due di regular season e due Leggi su 2anews (Di giovedì 23 settembre 2021) I migliori allenatori al mondo incontrano i colleghi napoletani. Trapanese: “E’ essenziale che Isl resti sul territorio. Contaminazione tra campioni e giovani atleti”. Si fa sempre più intensa l’attività dell’International Swimming League. A partire da questa sera, infatti, la piscina Scandone ospiterà gli ultimi quattro match del primo round, due di regular season e due

Clinic Federnuoto Campania al Gambrinus con tecnici ISL di New York Parimenti prosegue anche l'impegno di ISL fuori dalla vasca di gara in una Regione Campania che ha potuto apprezzare le stelle del nuoto mondiale in giro per le località turistiche, per i Musei, a con ...

