ISCRO, come chiedere il riesame della domanda respinta: istruzioni Inps (Di giovedì 23 settembre 2021) Arrivano le istruzioni Inps per la presentazione della richiesta di riesame nel caso in cui la domanda per l'accesso all'indennità ISCRO sia stata respinta. La comunicazione del rilascio della procedura arriva direttamente dall'Istituto con il messaggio numero 3180 del 22 settembre 2021. L'allegato al messaggio contiene inoltre il dettaglio delle motivazioni con le quali la domanda può essere respinta, e indica quindi quali documenti inviare contestualmente all'istanza di riesame. Sarà possibile allegare i documenti richiesti attraverso la stessa sezione utilizzata per fare domanda. Il termine per poter richiedere il riesame è di 20 giorni a partire ...

