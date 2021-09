iPhone 13 disponibili in Italia da domani: le migliori offerte per acquistarlo (Di giovedì 23 settembre 2021) A partire da domani venerdì 24 settembre, anche in Italia sarà possibile acquistare i nuovi iPhone 13. Ecco le migliori offerte disponibili La scorsa settimana, Apple ha presentato ufficialmente al grande pubblico il nuovo iPhone 13. Tantissime le novità introdotte col melafonino di ultima generazione, sia dal punto di vista hardware che software. A partire L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) A partire davenerdì 24 settembre, anche insarà possibile acquistare i nuovi13. Ecco leLa scorsa settimana, Apple ha presentato ufficialmente al grande pubblico il nuovo13. Tantissime le novità introdotte col melafonino di ultima generazione, sia dal punto di vista hardware che software. A partire L'articolo proviene da Inews.it.

pianetacellular : Da 839 euro in unica soluzione o 34,95 euro a rate per arrivare a 1.869 euro in unica soluzione o 77,87 euro a rate… - TIM_Official : Disponibili da domani, nei negozi TIM e sul sito e-commerce, i nuovi modelli di #iPhone 13 e il nuovo #iPad. I clie… - infoitscienza : Gli iPhone 13 di lusso sono già disponibili: prezzi fino a 48 mila dollari - agemobile : iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 e iPhone 13 mini disponibili con le offerte WindTre a partire da domani… - iPhone_Italia : iOS 15.1 e iPadOS 15.1 beta 1 disponibili anche per i tester pubblici -