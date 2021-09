Inviato Usa si dimette per protesta deportazioni migranti haitiani (Di giovedì 23 settembre 2021) L'Inviato speciale degli Stati Uniti per Haiti si è dimesso per protestare contro la deportazione dei migranti haitiani. La decisione degli Stati Uniti di espellere i migranti è stata "disumana", ha detto Daniel Foote nella sua lettera di dimissioni.Foote ha affermato che l'approccio degli Stati Uniti a Haiti è stato "profondamente infelice" e che il suo consiglio è stato "ignorato". Lo scorso fine settimana, gli Stati Uniti hanno iniziato a trasferire i migranti da una città di confine del Texas dove si erano accampati in circa 13.000 sotto un ponte. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 settembre 2021) L'speciale degli Stati Uniti per Haiti si è dimesso perre contro la deportazione dei. La decisione degli Stati Uniti di espellere iè stata "disumana", ha detto Daniel Foote nella sua lettera di dimissioni.Foote ha affermato che l'approccio degli Stati Uniti a Haiti è stato "profondamente infelice" e che il suo consiglio è stato "ignorato". Lo scorso fine settimana, gli Stati Uniti hanno iniziato a trasferire ida una città di confine del Texas dove si erano accampati in circa 13.000 sotto un ponte.

