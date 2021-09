Inter femminile, alcune positività al Covid: rinviata la gara con la Roma (Di giovedì 23 settembre 2021) Più di una positività in rosa. È stato questo, nell'Inter femminile, a far scattare l'allarme e lo stop alle attività. Non sono noti i nomi delle giocatrici coinvolte, ma si tratta di un numero ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) Più di unain rosa. È stato questo, nell', a far scattare l'allarme e lo stop alle attività. Non sono noti i nomi delle giocatrici coinvolte, ma si tratta di un numero ...

