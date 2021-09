Inps | Crescono i rapporti di lavoro incentivati ==

(Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) –di, spinta da Decontribuzione Sud. Questo in sintesi il risultato del Focussulle agevolazioni contributive per l’incentivazione dell’occupazione dei lavoratori dipendenti del settore privato, pubblicato oggi, ha lo scopo di illustrare l’impatto di tali interventi su assunzioni e variazioni contrattuali, attraverso il confronto dei dati rilevati tra gli anni 2019 e 2020 e tra il primo semestre degli anni 2019, 2020 e 2021. Il numero delle assunzioni e delle variazioni contrattuali effettuate beneficiando di agevolazioni contributive ha una incidenza sul totale deiattivati nel 2020 pari al 16%, in sostanza raddoppiata rispetto al 2019.Il confronto tra i primi semestri degli anni 2019, 2020 e 2021, dopo le ...

di Rita Maria Stanca Il mondo del lavoro ha vissuto un primo semestre di fortissimo dinamismo, soprattutto per quel che riguarda il lavoro temporaneo: se gli ultimi datihanno rivelato una crescita del +8,3% nel secondo trimestre 2021 di questa tipologia di contratti, anche la ricerca stessa di lavoro ha, nel corso della prima parte dell'anno, registrato parecchi ...Non sarà generalizzata, ma i casi. In più zone d'Italia: le ultime sono state il Piemonte, ... Il lavoro sulla norma sarebbe ancora in corso tra ministeri e, con l'obiettivo di sostenere, ...ROMA (ITALPRESS) – Crescono i rapporti di lavoro incentivati, spinta da Decontribuzione Sud. Questo in sintesi il risultato del Focus Inps ...di Rita Maria Stanca Il mondo del lavoro ha vissuto un primo semestre di fortissimo dinamismo, soprattutto per quel che riguarda il lavoro temporaneo: se gli ultimi dati Inps hanno rivelato una cresci ...