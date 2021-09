Ingresso libero alla Zoo di Napoli | domani 24 settembre dalle 16 alle 19

(Di giovedì 23 settembre 2021)venerdì 24lo Zoo disi veste dei colori dell’Arcobaleno e si fa portavoce di una visione senza pregiudizi per celebrare la natura.ore 16ore 19,venerdì 24ore 16ore 19,gratuito allo Zoo diin viale J.F. Kennedy 76.

Advertising

comunecalcinaia : Sabato 25 e Domenica 26 Settembre e poi il quarto weekend di ogni mese, riapre al pubblico dalle 15.00 alle 17.00 l… - CMezzanego : RT @ValliParcoAveto: Per le Giornate Europee del Patrimonio apertura straordinaria del Museo del Bosco @PARCO_AVETO al Lago delle Lame dome… - ParrMagnago : ?? Rappresentazione sacra “GIUSEPPE IL MISERICORDIOSO” di Pietro Sarubbi ?? Venerdì 24 settembre alle ore 21.00 ?? Pre… - elena_epifani : RT @ScienzaInsieme: ?? Ricercatori, ricercatrici e supereroi vi aspettano il 24 e 25 settembre per 2 giorni di eventi e appuntamenti #gratui… - 79_Alessio : RT @Roma: ?? Giornata di eventi ‘Intorno alle mura’ domenica 26/9, alla scoperta delle Mura Aureliane. Previste visite guidate, iniziative… -

Ultime Notizie dalla rete : Ingresso libero

Comune di San Miniato

E lo dimostrano i dati: il 97% del personale è a tempo indeterminato; nel 2020 si registra un incremento del 66% delle ore di formazione erogate, dovute anche all'di 25 neoassunti, che fanno ...Accolta da una scolaresca di bambini, la coppia ha fatto il suonel museo sfoggiando un ...lacci di pelle e una grossa spilla di sicurezza ( kilt pin ) sul lembo sovrapposto nell'angolo...Dal 23 settembre riapre la sala in via Ponte Marino. Due proiezioni serali e una pomeridiana di domenica. Ingresso con mascherina e green pass ...Palazzo Reale di Napoli offre numerose iniziative ai visitatori in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio che si celebrano, sabato 25 e domenica 26 settembre 2021. Il tema scelto quest’anno è ...