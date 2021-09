Infortunio Chiesa: cosa filtra dalla Juventus. Le ultime (Di giovedì 23 settembre 2021) Infortunio Chiesa: ecco le condizioni dell’esterno in vista di Sampdoria e Chelsea. cosa filtra dalla Juventus Juventus di nuovo in apprensione per le condizioni di Federico Chiesa. L’esterno bianconero ha accusato lo stesso indurimento al flessore rimediato in Nazionale ed è stato sostituito nel finale del match contro lo Spezia. Come riportato da Sky Sport, c’è però ottimismo verso la Sampdoria. Chiesa sta meglio e potrebbe essere convocato già domenica. La sua gestione tra la sfida ai blucerchiati ed il Chelsea dipenderà da Massimiliano Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021): ecco le condizioni dell’esterno in vista di Sampdoria e Chelsea.di nuovo in apprensione per le condizioni di Federico. L’esterno bianconero ha accusato lo stesso indurimento al flessore rimediato in Nazionale ed è stato sostituito nel finale del match contro lo Spezia. Come riportato da Sky Sport, c’è però ottimismo verso la Sampdoria.sta meglio e potrebbe essere convocato già domenica. La sua gestione tra la sfida ai blucerchiati ed il Chelsea dipenderà da Massimiliano Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

