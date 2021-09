India, accusato di tentato stupro: per sei mesi farà il bucato alle donne del suo villaggio (Di giovedì 23 settembre 2021) Un cittadino Indiano di 20 anni, Lalan Kumar , accusato di tentata violenza sessuale, ha ottenuto la libertà condizionale a patto di lavare e stirare gli abiti di tutte le donne del suo villaggio, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 settembre 2021) Un cittadinono di 20 anni, Lalan Kumar ,di tentata violenza sessuale, ha ottenuto la libertà condizionale a patto di lavare e stirare gli abiti di tutte ledel suo, ...

