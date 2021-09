Indagine Aisa | per 91% italiani gli animali sono parte della famiglia

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 settembre 2021) Gliamano glida compagnia, li ritengonointegrante delle proprie famiglie e ne riconoscono il ruolo fondamentale di aiuto e supporto giocato durante il lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19. È quanto è emerso dal sondaggio che Federchimica(Associazione nazionale imprese salute animale), realizzato in collaborazione con Swg, per comprendere a fondo la natura del rapporto che lega gliai 60 milioni didomestici presenti in Italia (circa uno per abitante, secondo dati Assalco-Zoomark 2020). I risultati, presentati oggi nel corso del webinar “Dalla campagna alla casa: l’evoluzione sociale del rapporto con gli”, hanno rivelato che un italiano su due possiede un animale domestico e che il 67% degli intervistati ...