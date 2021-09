"Incentivare lavoro di giovani e donne e salario minimo a 9 euro" (Di giovedì 23 settembre 2021) ?Questo è il momento di mettere in campo interventi contro la precarietà ed i salari bassi e poi occorre favorire l’occupazione di donne e giovani. Perché la crescita c’è ed forte, ma deve essere inclusiva”. Lo afferma il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’intervista a La Stampa, sottolineando che sulla ripresa “tutti i dati sono positivi”, ma “ci sono molte assunzioni a tempo determinato e disuguaglianze di genere che permangono, come l’alta incidenza di part-time per le donne”. Ha aggiunto: “Nonostante la ripartenza cresce l’occupazione a termine e purtroppo permangono le disuguaglianze, e le disparità di genere pure. Appena possibile sarà necessario favorire la stabilità dei lavoratori, anche con incentivi mirati, perché se dobbiamo crescere come stiamo facendo ora, è bene che la crescita sia per tutti. La nostra deve ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) ?Questo è il momento di mettere in campo interventi contro la precarietà ed i salari bassi e poi occorre favorire l’occupazione di. Perché la crescita c’è ed forte, ma deve essere inclusiva”. Lo afferma il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’intervista a La Stampa, sottolineando che sulla ripresa “tutti i dati sono positivi”, ma “ci sono molte assunzioni a tempo determinato e disuguaglianze di genere che permangono, come l’alta incidenza di part-time per le”. Ha aggiunto: “Nonostante la ripartenza cresce l’occupazione a termine e purtroppo permangono le disuguaglianze, e le disparità di genere pure. Appena possibile sarà necessario favorire la stabilità dei lavoratori, anche con incentivi mirati, perché se dobbiamo crescere come stiamo facendo ora, è bene che la crescita sia per tutti. La nostra deve ...

