"Inaudito e senza precedenti". Complotto per ucciderlo? Il Papa smentito dal "cuore" del Vaticano: un terremoto (Di giovedì 23 settembre 2021) La vicenda è nota: Papa Francesco ha pubblicamente dichiarato che "qualcuno mi voleva morto". Il riferimento è ai giorni del ricovero al Policlinico Gemelli, durante i quali un gruppo di corvi avrebbe complottato in Vaticano, addirittura organizzando il successivo Conclave. Rivelazioni, quelle di Bergoglio, consegnate ai confratelli gesuiti in Slovacchia, parole poi riportate integralmente dalla Civiltà Cattolica e quindi pubblicate sull'Osservatore Romano). Rivelazioni che, ovviamente, hanno fatto e stanno facendo moltissimo rumore. Peccato però che ieri, mercoledì 22 settembre, Pietro Parolin, segretario di Stato in Vaticano, di fatto abbia smentito il Pontefice. Infatti ha precisato che a lui non risulta "nessun incontro segreto di prelati" che dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Francesco si sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) La vicenda è nota:Francesco ha pubblicamente dichiarato che "qualcuno mi voleva morto". Il riferimento è ai giorni del ricovero al Policlinico Gemelli, durante i quali un gruppo di corvi avrebbe complottato in, addirittura organizzando il successivo Conclave. Rivelazioni, quelle di Bergoglio, consegnate ai confratelli gesuiti in Slovacchia, parole poi riportate integralmente dalla Civiltà Cattolica e quindi pubblicate sull'Osservatore Romano). Rivelazioni che, ovviamente, hanno fatto e stanno facendo moltissimo rumore. Peccato però che ieri, mercoledì 22 settembre, Pietro Parolin, segretario di Stato in, di fatto abbiail Pontefice. Infatti ha precisato che a lui non risulta "nessun incontro segreto di prelati" che dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Francesco si sia ...

Advertising

Libero_official : La smentita di fatto di #Parolin alle parole di #Francesco sul complotto per ucciderlo e il commento della Calabrò:… - 80sabryna : Che supplizio inaudito le catene con cui l’essere amato ti lega impedendoti di alzare le ali. Però quando lui non c… - PNera79 : @SkyTG24 Noi controlliamo tutto, invece voi fate entrare tutti senza controllo... inaudito - deviance_ : @TIM_Official @TIM4UStefano Bene, abito zona Roccapiemonte in provincia di Salerno. Ho effettuato ben due ricariche… - vinovavi : Inaudito e intollerabile. Immediatamente una rivoluzione culturale e pedagogica in Italia, senza se e senza ma.… -

Ultime Notizie dalla rete : Inaudito senza "Io insultato da quei talebani...": il racconto di Sgarbi Tutti sono rimasti esterrefatti perché sono sceso dal palco senza replicare agli insulti. E poi che ... Solo a quel punto " sembra incredibile ma è così, qui sta l'equivoco inaudito " scopriamo che la ...

ASIA/IRAQ - Il Patriarca caldeo Sako: l'aborto è uccidere alla maniera di Caino Solo l'accadere gratuito e inaudito della salvezza portata nel mondo da Cristo può, per grazia, far germogliare nel cuore dei rapporti umani i semi del perdono. Un miracolo senza il quale ogni ...

L'inaudito controcanto di Parolin al Papa Yahoo Finanza L'inaudito controcanto di Parolin al Papa Mai prima un segretario di Stato ha corretto pubblicamente il Pontefice. I veleni dell'estate romana in Vaticano ...

Inter, Sconcerti sull'attacco nerazzurro: 'Numeri inauditi per l'Italia' Ne ha parlato Mario Sconcerti nel suo consueto editoriale per il Corriere della Sera: 'La squadra di Inzaghi è il riferimento per chi vuole vincere il campionato. Sconcerti ha poi aggiunto: 'Lukaku la ...

Tutti sono rimasti esterrefatti perché sono sceso dal palcoreplicare agli insulti. E poi che ... Solo a quel punto " sembra incredibile ma è così, qui sta l'equivoco" scopriamo che la ...Solo l'accadere gratuito edella salvezza portata nel mondo da Cristo può, per grazia, far germogliare nel cuore dei rapporti umani i semi del perdono. Un miracoloil quale ogni ...Mai prima un segretario di Stato ha corretto pubblicamente il Pontefice. I veleni dell'estate romana in Vaticano ...Ne ha parlato Mario Sconcerti nel suo consueto editoriale per il Corriere della Sera: 'La squadra di Inzaghi è il riferimento per chi vuole vincere il campionato. Sconcerti ha poi aggiunto: 'Lukaku la ...