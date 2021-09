In tre mesi | la mancanza di chip raddoppia i danni 7 | 7 milioni di auto in meno In fumo 210 miliardi di ricavi

(Di giovedì 23 settembre 2021) È molto peggio di quel che si potesse pensare. Anzi, è due volte peggio. Nell'anno in corso, laglobale di semiconduttori era stata stimata in circa 110di dollari di perdite. Ma quello che prima poteva sembrare un incubo, ora sarebbe un buon risultato. Infatti, le ultime stime della società di consulenza AlixPartners, riprese dalla Cnbc, hanno rivelato che la crisi dicosterà all'industria dell'ben 210di dollari in, praticamente il doppio di quello previsto solo un paio difa. ben 210di dollari di7,7di unità di produzione andranno perse nel 2021, 3,9delle previsioni di maggio. Segui su affaritaliani.it

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che nella giornata odierna, Alessandro #Plizzari è stato sottoposto a intervento chirurgico per… - elio_vito : Un giornalista, @franolivo2, che ha letto il mio tweet critico della #Lega che ha preso tre nostri Consiglieri, mi… - advgiornalista : RT @AssoCare: Fsi-Usae ha preso atto che anche l’ultimo incontro di trattativa per il rinnovo del contratto del personale del comparto sani… - scelgo_lestelle : RT @lilacbVlgari: Lo scrivo anche qui tanto ormai sono disperata: Cerco una stanza nei pressi di Roma tre (San Paolo/Marconi/Garbatella) d… - gioventubrucatv : RT @martabelliti: Tra poco più di tre mesi è il 2022 quando io ancora penso che l’anno scorso sia il 2019 -

Ultime Notizie dalla rete : tre mesi

Corriere della Sera

... una per la luce e una per il gas, fissate dall' ARERA , l'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente, ogniin base all'andamento di diversi fattori. Vengono presi in considerazione: il prezzo ...In media un consumatore possiede circacaricabatteria per telefoni cellulari e ne usa due ... Un periodo transitorio di 24dalla data di adozione darà all'industria un ampio margine di tempo ...La riforma Cartabia prevede, inoltre, che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito di ...La Corte d’Assise d’Appello ricalcola la condanna per il medico accusato della morte di quattro pazienti, lesioni e truffe al servizio sanitario: pena aumentata a 21 anni e 4 mesi, di cui 15 anni e me ...