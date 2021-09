In Pakistan bomba contro una scuola femminile (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora un attacco nei confronti di una scuola femminile. E' avvenuto nel nordovest del Pakistan. La notte scorsa una bomba è esplosa in una scuola della località di Tank, vicino al Waziristan del Sud, ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora un attacco nei confronti di una. E' avvenuto nel nordovest del. La notte scorsa unaè esplosa in unadella località di Tank, vicino al Waziristan del Sud, ...

In Pakistan bomba contro una scuola femminile Ancora un attacco nei confronti di una scuola femminile. E' avvenuto nel nordovest del Pakistan. La notte scorsa una bomba è esplosa in una scuola della località di Tank, vicino al Waziristan del Sud, regione del Pakistan non lontano dal confine con l'Afghanistan, per anni base di ...

