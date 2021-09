In Friuli Venezia Giulia 68 nuovi casi di coronavirus: scendono i ricoveri (Di giovedì 23 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Frenano i contagi in Friuli Venezia Giulia, ma c'è un decesso La verità sull'omicidio suicidio di Cerqueni a Padova nella lettera al nipote: "... Leggi su friulioggi (Di giovedì 23 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Frenano i contagi in, ma c'è un decesso La verità sull'omicidio suicidio di Cerqueni a Padova nella lettera al nipote: "...

Advertising

matteosalvinimi : Qui in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone con il candidato sindaco Alessandro Ciriani. #3e4ottobrevotoLega - ItalianAirForce : Per #FrecceTricolori60 la #RAI Friuli Venezia Giulia ripropone su @RaiPlay il documentario '60 anni in volo: la PAN… - zazoomblog : In Friuli Venezia Giulia 68 nuovi casi di coronavirus: scendono i ricoveri - #Friuli #Venezia #Giulia #nuovi - PrimaCommunica2 : Autostrade, l'Unione Europea mette in mora l'Italia: ha prorogato le concessioni senza gara - RaCapodistria : Trieste: protesta no vax alla scuola materna Kamillo Kromo -