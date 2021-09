In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Settembre: Trattare con la mafia si può, con lo Stato no (Di venerdì 24 settembre 2021) Sentenza “asimmetrica” La Trattativa dei boss all’insaputa dello Stato In Appello Bagarella condannato a 27 anni, Cinà a 12: per i giudici ci fu una tentata minaccia non veicolata dagli agenti del Ros, tutti assolti ieri Come il forzista Dell’Utri di Marco Lillo La Legge del Dipende di Marco Travaglio Per la serie “La sai l’ultima?”, la sentenza d’appello sulla trattativa Stato-mafia conferma integralmente i fatti, ma condanna solo la mafia e assolve lo Stato. E così afferma un principio che sarebbe perfetto per l’avanspettacolo, un po’ meno per il diritto penale: Trattare con lo Stato è reato, Trattare con la mafia non è reato. Bollette Rincari azzerati per pochi. Per gli altri sconto minimo Decreto – Il governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Sentenza “asimmetrica” La Trattativa dei boss all’insaputa delloIn Appello Bagarella condannato a 27 anni, Cinà a 12: per i giudici ci fu una tentata minaccia non veicolata dagli agenti del Ros, tutti assolti ieri Come il forzista Dell’Utri di Marco Lillo La Legge del Dipende di Marco Travaglio Per la serie “La sai l’ultima?”, la sentenza d’appello sulla trattativaconferma integralmente i fatti, ma condanna solo lae assolve lo. E così afferma un principio che sarebbe perfetto per l’avanspettacolo, un po’ meno per il diritto penale:con loè reato,con lanon è reato. Bollette Rincari azzerati per pochi. Per gli altri sconto minimo Decreto – Il governo ...

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul Elodie, crisi con Marracash?/ 'La nostra storia stimolante e faticosa' Nessuna crisi e nessuna rottura tra Elodie Di Patrizi e Marracash . La cantante, in una lunga intervista rilasciata sul numero 39 di Vanity Fair in edicola fino al 28 settembre 2021, ha parlato della storia che vive da tempo accanto al collega con cui condivide la passione per la musica. Felice del momento magico ...

Oggi su Domani: "Fridays" ...voce dei giovani sul clima Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Settembre: Profitti nascosti Il Fatto Quotidiano Veneto in bicicletta: dal 24 settembre la guida in edicola con i quotidiani veneti del gruppo Gedi I percorsi sulle Dolomiti e sui Colli Euganei, lungo il Delta del Po o tra le colline del Prosecco, ma anche le interviste ai ciclisti veneti come Moreno Argentin e Paola Pezzo, fino alle storie dei m ...

Abitare compie 60 anni e ci aspetta tutto nuovo in edicola e in digital edition La storica rivista di arredamento e design si è rifatta il look. Nuova grafica, nuove rubriche, nuovi contributors e tantissime altre novità ...

