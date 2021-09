In calo i nuovi casi di Covid e le ospedalizzazioni, stabili i decessi (Di giovedì 23 settembre 2021) AGI. - Nella settimana 15-21 settembre, rispetto alla precedente, calano i nuovi casi di contagio Covid (28.676 vs 33.712) e restano stabili i decessi (394 vs 389). E' quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. In calo anche i casi attualmente positivi (109.513 vs 122.340), le persone in isolamento domiciliare (105.060 vs 117.621), i ricoveri con sintomi (3.937 vs 4.165) e le terapie intensive (516 vs 554). "Continuano a diminuire i nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe – sia come numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri che si attesta a 4.097". Nella settimana 15-21 settembre 2021, rispetto alla precedente, solo quattro Regioni registrano ... Leggi su agi (Di giovedì 23 settembre 2021) AGI. - Nella settimana 15-21 settembre, rispetto alla precedente, calano idi contagio(28.676 vs 33.712) e restano(394 vs 389). E' quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Inanche iattualmente positivi (109.513 vs 122.340), le persone in isolamento domiciliare (105.060 vs 117.621), i ricoveri con sintomi (3.937 vs 4.165) e le terapie intensive (516 vs 554). "Continuano a diminuire isettimanali – dichiara Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe – sia come numeri assoluti che come media mobile deigiornalieri che si attesta a 4.097". Nella settimana 15-21 settembre 2021, rispetto alla precedente, solo quattro Regioni registrano ...

