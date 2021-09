In arrivo 50 milioni per le imprese colpite dalla crisi, Beltrami: “Ora i criteri per elargire le risorse in modo oculato” (Di giovedì 23 settembre 2021) Bergamo. Nuovi fondi in arrivo per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19. Con Dpcm 30 giugno 2021, di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato infatti approvato il riparto tra le Regioni e le Province autonome del Fondo di 340 milioni di euro per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica. Oltre alle imprese del trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, tra i beneficiari individuati dal Fondo ci sono anche le attività commerciali o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e parchi tematici, geologici, acquari e giardini zoologici. La ripartizione delle risorse tra le differenti categorie di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 settembre 2021) Bergamo. Nuovi fondi inper ledall’emergenza Covid-19. Con Dpcm 30 giugno 2021, di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato infatti approvato il riparto tra le Regioni e le Province autonome del Fondo di 340di euro per il sostegno delle attività economiche particolarmentedall’emergenza epidemiologica. Oltre alledel trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, tra i beneficiari individuati dal Fondo ci sono anche le attività commerciali o di ristorazione operanti nei centri storici, leoperanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e parchi tematici, geologici, acquari e giardini zoologici. La ripartizione delletra le differenti categorie di ...

Advertising

webecodibergamo : Nuovi fondi in arrivo per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19. - MasterblogBo : Turismo e Montagna, ripartiti i fondi nazionali: in arrivo oltre 7 milioni di euro per l’industria turistica dell’A… - VivereMilano : Artigianato in arrivo 6 milioni di euro da Regione, il settore migliora - EasyofficeBO : Turismo e Montagna, ripartiti i fondi nazionali: in arrivo oltre 7 milioni di euro per l’industria turistica dell’A… - il_piccolo : Quattro milioni per garantire il decollo dell’Urban Center, la “vetrina” cittadina di biotecnologia, di biomedicina… -