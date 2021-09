Imprese | Mediobanca | nel 2020 fatturato in calo -11 | 7% ma buone le prospettive di ripresa

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Nonostante nelildelle società italiane sia sceso dell’11,7% rispetto all’anno precedente, a causa degli impatti della pandemia sulle attività economiche, lefuture sono rosee e il Sistema Italia ha tutte le carte in regola per la: le attese sono di una crescita pari al +7,7% quest’anno, cui seguirebbe un +6,5% nel 2022. È quanto stima l’Area Studi diche ha presentato la nuova edizione dei Dati Cumulativi, indagine annuale sulle società industriali e terziarie italiane di grande e media dimensione (2140 le società analizzate). La copertura vaccinale sempre più ampia e la ricostituzione degli scambi internazionali, sottolinea il rapporto, inducono all’ottimismo, al netto delle riserve legate alla dinamica dei prezzi delle commodities e alla ...

È quanto stima l'Area Studi diche ha presentato la nuova edizione dei Dati Cumulativi , ...alla dinamica dei prezzi delle commodities e alla rimozione delle misure di sostegno alle...E' quanto evidenziano le stime dell'Area Studi dinella nuova edizione dei "Dati ... Dall'analisi emerge poi come le mediechiudano il decennio con vendite in aumento dell'11,9% (+27,...(Teleborsa) - Nonostante nel 2020 il fatturato delle società italiane sia sceso dell'11,7% rispetto all'anno precedente, a causa degli impatti della pandemia sulle attività economiche, ...MILANO, 23 SET - Il Sistema Italia ha tutte le carte in regola per la ripresa tanto che le attese sono di una crescita del 7,7% nel 2021, cui seguirebbe un +6,5% nel 2022. E' quanto evidenziano le sti ...