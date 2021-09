Imprenditore scompare in Albania, dopo 8 mesi naufraga a Livorno con un gommone: cercava un misterioso tesoro (Di giovedì 23 settembre 2021) Davide Pecorelli, Imprenditore umbro di 45 anni, era scomparso a gennaio 2021 in Albania. Pochi giorni fa il suo caso ha registrato una nuova svolta che ha lasciato molti dubbi agli inquirenti. Le indagini potrebbero ora procedere assieme alle autorità albanesi. Imprenditore scomparso, la sua auto era stata trovata bruciata Davide Pecorelli era scomparso a inizio gennaio in Albania, a Puke, dove si sarebbe recato per un viaggio di lavoro. A seguito dell’allarme lanciato dalla compagna, le indagini avevano permesso di ritrovare l’auto noleggiata dall’Imprenditore: era stata bruciata e all’interno erano stati rinvenuti alcuni effetti personali e dei resti di ossa. I resti però non sarebbero mai stati attribuiti all’Imprenditore 45enne. La svolta è avvenuta il 17 settembre, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Davide Pecorelli,umbro di 45 anni, era scomparso a gennaio 2021 in. Pochi giorni fa il suo caso ha registrato una nuova svolta che ha lasciato molti dubbi agli inquirenti. Le indagini potrebbero ora procedere assieme alle autorità albanesi.scomparso, la sua auto era stata trovata bruciata Davide Pecorelli era scomparso a inizio gennaio in, a Puke, dove si sarebbe recato per un viaggio di lavoro. A seguito dell’allarme lanciato dalla compagna, le indagini avevano permesso di ritrovare l’auto noleggiata dall’: era stata bruciata e all’interno erano stati rinvenuti alcuni effetti personali e dei resti di ossa. I resti però non sarebbero mai stati attribuiti all’45enne. La svolta è avvenuta il 17 settembre, ...

