Impossible Pork al debutto | la carne vegetale di maiale arriva nei ristorantiHDblog it

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ila New York e in oltre 100 ristoranti di Hong KongRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Impossible Pork al debutto: la carne vegetale di maiale arriva nei ristoranti -

Ultime Notizie dalla rete : Impossible Pork

Mixer Planet

Con un comunicato stampa, l'azienda annuncia il lancio globale diMade From Plants , in altre parole la carne di maiale a base vegetale. La carne vegetalesarà servita ...Con un comunicato stampa, l'azienda annuncia il lancio globale diMade From Plants , in altre parole la carne di maiale a base vegetale. La carne vegetalesarà servita ...Incassato il via libera dai tribunali USA dopo le rimostranze del Center for Food Safety degli USA che si era opposto al via libera dell'FDA alle vendite per l'hamburger di carne vegetale con eme OGM ...