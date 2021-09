Impianti sciistici, verso la riapertura: si aspetta l’ok del Senato (Di giovedì 23 settembre 2021) Buone notizie per gli Impianti di risalita Dopo quasi oltre un anno di chiusura, gli Impianti sciistici vedono la luce. Oggi, 23 settembre, dopo che ieri è stato firmato a Milano il protocolla di intesa è arrivato il via libera dalla Camera. La Camera dei Deputati ha infatti approvato il Decreto Legge, “Green Pass Bis” che contiene il decalogo di regole per l’utilizzo degli Impianti di risalta per la stagione 2021/22. Manca ora solo l’ok del Senato ma di certo è una buona notizia. Nelle ultime oreFISI (Federazione Italiana Sport Invernali), ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari), Federfuni Italia (l’associazione italiana delle aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale), AMSI (Associazione Maestri Sci Italiani) e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Buone notizie per glidi risalita Dopo quasi oltre un anno di chiusura, glivedono la luce. Oggi, 23 settembre, dopo che ieri è stato firmato a Milano il protocolla di intesa è arrivato il via libera dalla Camera. La Camera dei Deputati ha infatti approvato il Decreto Legge, “Green Pass Bis” che contiene il decalogo di regole per l’utilizzo deglidi risalta per la stagione 2021/22. Manca ora solodelma di certo è una buona notizia. Nelle ultime oreFISI (Federazione Italiana Sport Invernali), ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari), Federfuni Italia (l’associazione italiana delle aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale), AMSI (Associazione Maestri Sci Italiani) e ...

Advertising

beneventoapp : Covid: Moelgg, ‘ok riapertura impianti sciistici all’80%, fondamentale ripartire’: Roma, 23 set. - (Adnkronos) - 'M… - zazoomblog : Covid: Moelgg ok riapertura impianti sciistici all80% fondamentale ripartire - #Covid: #Moelgg #riapertura… - TV7Benevento : Covid: Moelgg, 'ok riapertura impianti sciistici all'80%, fondamentale ripartire'... - Sakurauchi_Hime : RT @mariantferrante: @IlCastiga @MediasetTgcom24 Penso che gli impianti sciistici resteranno chiusi come l'anno scorso. Tutti in svizzera a… - TGEUR24 : #greenpass: ecco le regole per la riapertura degli impianti sciistici????? -