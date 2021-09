Immobile, non si placa l’ira dei tifosi: “Gobbo di M****” dalle tribune (Di giovedì 23 settembre 2021) È a dir poco clamoroso quello che è successo poco fa durante la partita Torino-Lazio. Come si sa, dai granata non corre buon sangue verso i tifosi del Torino nei confronti di Ciro Immobile. Nel corso della partita infatti, il bomber della Lazio è stato vittima dei cori offensivi da parte dei suoi ex tifosi. In particolare, l’attaccante della Nazionale sarebbe stato chiamato con l’espressione: “Gobbo di M****”, questo per via del suo passato ormai lontano alla Juventus. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) È a dir poco clamoroso quello che è successo poco fa durante la partita Torino-Lazio. Come si sa, dai granata non corre buon sangue verso idel Torino nei confronti di Ciro. Nel corso della partita infatti, il bomber della Lazio è stato vittima dei cori offensivi da parte dei suoi ex. In particolare, l’attaccante della Nazionale sarebbe stato chiamato con l’espressione: “di”, questo per via del suo passato ormai lontano alla Juventus. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

