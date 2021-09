Ilenia Petracalvina: l’inviata de La Vita in diretta racconta l’aggressione della famiglia dei fratelli Bianchi (Di giovedì 23 settembre 2021) Un mondo che evidentemente ha insegnato a Gabriele e Marco Bianchi a cavarsi dagli impicci utilizzando la violenza. O i cani. La storia arriva direttamente da La Vita in diretta, trasmissione durante la quale la giornalista Rai Ilenia Petracalvina ha raccontato tutto quello che le è accaduto nel corso del servizio realizzato a Colleferro. Il padre dei fratelli Bianchi picchia un cameraman. La madre dei fratelli Bianchi è sbalordita perché #Willy è finito in prima pagina “manco fosse la regina”. Sono entrambi indagati per reddito di cittadinanza senza diritto. Insomma, una famiglia modello distrutta dal dolore. — Paolo Berizzi (@PBerizzi) September 23, 2021 Negli scorsi giorni come ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Un mondo che evidentemente ha insegnato a Gabriele e Marcoa cavarsi dagli impicci utilizzando la violenza. O i cani. La storia arrivamente da Lain, trasmissione durante la quale la giornalista Raihato tutto quello che le è accaduto nel corso del servizio realizzato a Colleferro. Il padre deipicchia un cameraman. La madre deiè sbalordita perché #Willy è finito in prima pagina “manco fosse la regina”. Sono entrambi indagati per reddito di cittadinanza senza diritto. Insomma, unamodello distrutta dal dolore. — Paolo Berizzi (@PBerizzi) September 23, 2021 Negli scorsi giorni come ...

