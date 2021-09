Ilary Blasi annuncia il ritiro dalla tv:"Soffro a..." (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilary Blasi tornerà in onda domani sera con una nuova puntata di Star in the Star ma come svelato sulle pagine del settimanale Chi questo potrebbe essere uno dei suoi ultimi programmi come conduttrice. "Soffrendo alle prime sere, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni per riprendermi. Oppure faccio un pisolino dopo pranzo come gli anziani. Ma ho sempre avuto difficoltà ad arrivare in ritardo, da quando avevo vent'anni. Immagino di dover iniziare a fare progetti per la mattinata ". Continua aggiungendo: "Dopo il balletto a Star in the Star ero senza fiato, ero emozionato. Ogni volta prima di iniziare mi dico 'ma chi me l'ha fatto fare, perché non sono sul divano di casa mia?'. I miei figli hanno commentato Star in the Star dicendo 'sì è carino', non è che accendono chissà quale entusiasmo, ma non mi posso ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 settembre 2021)tornerà in onda domani sera con una nuova puntata di Star in the Star ma come svelato sulle pagine del settimanale Chi questo potrebbe essere uno dei suoi ultimi programmi come conduttrice. "Soffrendo alle prime sere, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni per riprendermi. Oppure faccio un pisolino dopo pranzo come gli anziani. Ma ho sempre avuto difficoltà ad arrivare in ritardo, da quando avevo vent'anni. Immagino di dover iniziare a fare progetti per la mattinata ". Continua aggiungendo: "Dopo il balletto a Star in the Star ero senza fiato, ero emozionato. Ogni volta prima di iniziare mi dico 'ma chi me l'ha fatto fare, perché non sono sul divano di casa mia?'. I miei figli hanno commentato Star in the Star dicendo 'sì è carino', non è che accendono chissà quale entusiasmo, ma non mi posso ...

