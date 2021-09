Il sogno chic di Alberta Ferretti primavera estate 2022 (Di giovedì 23 settembre 2021) L’esploratrice in kakhi, la dea in chiffon, la sciamana etno chic… i codici forti dello stile Alberta Ferretti sfilano sulla passerella primavera estate. Sorprendere non è mai stata l’intenzione della stilista, incantare sì. Perché i suoi look riflettono i sogni di una donna pragmatica: indossabili anche nelle declinazioni più impalpabili dei suoi abiti da sera, studiati per esaltare al massimo il corpo, disegnati da una donna che interpreta i desideri delle donne e ama coniugare funzionalità e bellezza. Look e dettagli dalla sfilata primavera estate 2022 di Alberta Ferretti. “Concretezza, per Alberta Ferretti, è una espressione di femminilità: la capacità di vivere il tempo presente ... Leggi su amica (Di giovedì 23 settembre 2021) L’esploratrice in kakhi, la dea in chiffon, la sciamana etno… i codici forti dello stilesfilano sulla passerella. Sorprendere non è mai stata l’intenzione della stilista, incantare sì. Perché i suoi look riflettono i sogni di una donna pragmatica: indossabili anche nelle declinazioni più impalpabili dei suoi abiti da sera, studiati per esaltare al massimo il corpo, disegnati da una donna che interpreta i desideri delle donne e ama coniugare funzionalità e bellezza. Look e dettagli dalla sfilatadi. “Concretezza, per, è una espressione di femminilità: la capacità di vivere il tempo presente ...

