Il sito per denunciare le aziende che non pagano gli influencer si chiama F*** you pay me (Di giovedì 23 settembre 2021) Perché di sola 'visibilità' non si può vivere in eterno Spesso i content creator non vengono pagati adeguatamente: per evitare il problema nasce 'F*** you pay me', il sito per denunciare le aziende che sfruttano i lavoratori e per capire quali siano gli equi compensi

