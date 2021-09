Il Senato ha detto “sì” ai due voti di fiducia sulla riforma del processo penale introdotta da Cartabia (Di giovedì 23 settembre 2021) Nelle ultime ore, il Senato ha dato la sua approvazione per la fiducia a due articoli che costituiscono la riforma del processo penale. Il disegno di legge, voluto dal ministro della Giustizia Marta Cartabia era già stati approvati dalla Camera prima della pausa estiva. L’obiettivo principale è quello di velocizzare i tempi dei processi. Giustizia, riforma del processo penale: arriva l’ok del Senato Ieri, il Senato ha approvato due questioni di fiducia poste dal governo su due articoli che costituiscono la riforma del processo penale. Il testo era già stato approvato dalla Camera nei primi giorni di agosto. In particolare, il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Nelle ultime ore, ilha dato la sua approvazione per laa due articoli che costituiscono ladel. Il disegno di legge, voluto dal ministro della Giustizia Martaera già stati approvati dalla Camera prima della pausa estiva. L’obiettivo principale è quello di velocizzare i tempi dei processi. Giustizia,del: arriva l’ok delIeri, ilha approvato due questioni diposte dal governo su due articoli che costituiscono ladel. Il testo era già stato approvato dalla Camera nei primi giorni di agosto. In particolare, il ...

isladecoco7 : RT @florastr: i giornaloni immagino hanno fatto titoloni su ciò che M.Renzi ha detto ieri in senato?o no? -basta con le correnti dei magist… - LianaCiccina : RT @florastr: i giornaloni immagino hanno fatto titoloni su ciò che M.Renzi ha detto ieri in senato?o no? -basta con le correnti dei magist… - florastr : i giornaloni immagino hanno fatto titoloni su ciò che M.Renzi ha detto ieri in senato?o no? -basta con le correnti… - attilasarti : RT @AntonioSassone7: Non sono Renziano, ma trovo quanto detto profondamente giusto e sono d'accordo al 100%. Ora attaccatemi pure, tranquil… - lunato57 : @MassimoPatan @mariotoscana196 @mario0549 Come no, stai denigrando chi è d'accordo su quanto detto da Renzi in Sena… -